Мосгорсуд оставил в силе штраф Моргенштерну* в 40 тысяч рублей

Московский городской суд признал законным привлечение рэпера Алишера Моргенштерна* к административной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы .

Ранее Савеловский районный суд Москвы признал Моргенштерна Алишера Тагировича* виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ «Нарушение порядка деятельности иностранного агента».

Тогда в качестве наказания ему назначили штрафа в размере 40 тыс. рублей.

Судья Мосгорсуда по результатам рассмотрения жалобы оставил постановление районного суда без изменений — оно вступило в законную силу.

*Внесен в реестр иноагентов в России.

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