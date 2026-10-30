Стул за 38 тысяч рублей украли из элитного ресторана в Москве

С летней веранды элитного ресторана на западе Москвы украли стул за 38,2 тыс. рублей. Сотрудники заведения обнаружили пропажу только спустя неделю, сообщает Telegram-канал «112» .

Кража случилась около 02:00, когда заведение было закрыто. Неизвестный забрал стул Lara MS-C1665M с каркасом из нержавеющей стали и черной обивкой и скрылся.

Персонала в этот момент в ресторане не было — остановить его было некому. Управляющий обнаружил пропажу только через неделю, когда просматривал записи камер видеонаблюдения.

Ущерб он оценил в 38 200 рублей. Удалось ли найти и вернуть стул в ресторан, на момент публикации заметки не сообщается.

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