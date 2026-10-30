У главы Bugatti прямо из штаб-квартиры угнали гиперкар Chiron

Генеральный директор Bugatti Rimac Мате Римак пережил угон собственного гиперкара Chiron прямо с территории завода в Хорватии. Кто-то обнаружил, что ключи остались в замке зажигания, и уехал на машине стоимостью в несколько миллионов евро, сообщает Motor1 .

Сотрудники заметили, как Chiron на высокой скорости покидает завод, и создали групповой чат, чтобы выяснить, кто разрешил выезд. Быстро стало ясно, что это не работник компании.

Римак вызвал полицию, но ждать не стал: сел в стоявший рядом Porsche 911 с полным баком и пустился в погоню. К этому моменту у угонщика была фора около часа, и он двигался в сторону Словении.

Помогла бортовая телеметрия Chiron: Римак и коллеги в реальном времени отслеживали местоположение машины, скорость и уровень топлива, передавая данные полиции через тот же чат.

Угонщик добрался до Австрии, где топливо почти закончилось. Он все же остановился на заправке, залил около половины бака для 8-литрового W16 с четырьмя турбинами и уехал, судя по всему, не заплатив. Перехватила его австрийская полиция — один из офицеров был в чате и постоянно получал координаты.

Погоня обошлась почти без последствий: у Chiron слегка поврежден передний бампер. Римак заявил, что обвинений выдвигать не будет, ему стало жаль угонщика, хотя сама кража остается серьезным преступлением. Компания уже изменила подход к безопасности и больше не оставляет ключи в доступных местах на заводе. На записи с камер видно, как мужчина спокойно курит, бродит по территории, находит ключи в замке и уезжает, не догадываясь, что телеметрия проследит весь его маршрут по нескольким странам.

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