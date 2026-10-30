В Химках чествовали лучших тренеров в честь профессионального праздника

Торжественное мероприятие, посвященное Дню тренера, прошло в выставочном комплексе «Артишок» в парке имени Л. Н. Толстого. В России День тренера отмечают ежегодно 30 октября. На празднике чествовали наставников, посвятивших свою жизнь спорту и воспитанию чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В мероприятии приняли участие 80 человек — руководители спортивных школ, тренеры и почетные гости. Среди них были глава городского округа Химки Инна Федотова, олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк, депутат Совета депутатов Химок Валентин Герасимов, капитан молодежной команды женского футбольного клуба ЦСКА Аксинья Гоменко, а также игрок ЖФК ЦСКА и сборной России по футболу Есения Кадынцева.

Особое внимание уделили тренерам с большим опытом работы. Состоялась церемония награждения специалистов, чье мастерство, надежность и преданность делу стали примером для коллег. Также вручили награды победителям смотра‑конкурса на лучшую организацию работы тренеров‑преподавателей в 2025–2026 годах — в нескольких номинациях. Для гостей выступили творческие коллективы.

«В Химках работает порядка 200 тренеров: у них занимаются более 5500 детей по 44 видам спорта. За последние десять лет наши спортсмены завоевали свыше 10 000 медалей. Это тысячи историй побед, которые начинаются с одного слова тренера: „Ты сможешь“. Вручила нашим тренерам заслуженные награды. Сила химкинского спорта — именно в вашем труде, преданности делу и вере в своих учеников», — отметила Инна Федотова.

Мероприятие стало признанием заслуг тех, кто ежедневно помогает воспитанникам добиваться результатов, прививает дисциплину и учит верить в себя.