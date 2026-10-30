Более 1,5 тыс заболевших: вспышка мышиной лихорадки охватила Россию

Более 1,5 тыс. человек по всей России обратились к врачам из-за симптомов мышиной лихорадки, сообщает SHOT .

Заболевших выявили в Нижегородской области, Татарстане, Башкортостане, Удмуртии и Саратовской области. 1512 пациентам поставили один диагноз — мышиная лихорадка.

У них поднялась температура до 39–40 градусов, заболели мышцы, поясница, живот и голова. Из других симптомов — странные покраснения на лице, в верхней части тела. В самых тяжелых случаях болезнь может привести к нарушениям работы почек.

Вспышка инфекции обычно происходит именно в осенний период, когда грызуны мигрируют из полей поближе к домам людей в поисках тепла. Заразиться можно при уборке листвы на дачах и даже в городах, случайно напоровшись на следы жизни мышей — слюну или кал. В дальнейшем лихорадка передается другому человеку воздушно-капельным или же контактным путем.

Симптомы могут появиться не сразу, а через месяц после заражения. Больного в таком случае необходимо госпитализировать, чтобы не возникло осложнений. Вакцины от мышиной лихорадки в России нет.

Врачи рекомендуют при уборке территорий использовать маски, не трогать голыми руками мышиный помет, гнезда и мертвых грызунов. Сразу после завершения работ надо тщательно мыть руки.

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