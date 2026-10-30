Подольская больница представила график обследований на ноябрь

Подольская областная клиническая больница проведет в ноябре Единые дни диспансеризации, день открытых дверей и выездные обследования, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Единые дни диспансеризации пройдут 14 и 21 ноября с 8:00 до 12:00 во всех поликлиниках округа, кроме поликлиники на Бородинской, 22. День открытых дверей в центре амбулаторной онкологической помощи состоится 28 ноября с 9:00 до 14:00.

В отдаленных населенных пунктах округа обследования организуют в рамках проекта «Ваше здоровье в шаговой доступности». График выездов опубликован в соцсетях больницы.

«Пройти первый этап диспансеризации можно совершенно бесплатно. Это быстро и результативно. По результатам осмотра и исследований пациент может быть направлен на углубленную диспансеризацию», — рассказала заведующая поликлиникой Подольской областной клинической больницы на Ленинградской, 9 Татьяна Александровна Рассохина.

Проверить здоровье можно и по будням в поликлиниках. Кроме того, врачи проводят выездную диспансеризацию на предприятиях и в организациях по приглашению их администрации.

До конца ноября во всех поликлиниках больницы можно бесплатно привиться от гриппа и пневмококковой инфекции. Для посещения медучреждения необходимы паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.