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2 массированных, 9 групповых: ВС РФ отчитались об ударах по Украине за 6 дней

В период с 24 по 30 октября российская армия нанесла два массированных и девять групповых ударов по Украине, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В результаты ударов поражены предприятия ВПК, логистические центры, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, цеха производства и хранения БПЛА и пункты дислокации украинских военных и иностранных наемников.

Удары ВС РФ также вывели из строя объекты портовой инфраструктуры врага, которые обеспечивали хранение и распределение военных грузов. Поражены 11 сухогрузов.

Накануне российские войска атаковали сухогруз, который доставлял в украинский порт грузы для ВСУ. Атака проводилась с помощью БПЛА.

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