Невролог рассказала, при какой температуре взрослым пора надевать шапку

Взрослым людям стоит задуматься о ношении шапки при температуре около плюс 5 - плюс 10 градусов, особенно если предстоит длительная прогулка, сообщила РИАМО невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Единой температурной границы, ниже которой взрослому человеку нужно носить шапку, нет. Ориентироваться только на показания термометра неправильно: большое значение имеют ветер, влажность, осадки и физическая активность. Например, при плюс 5 градусах в солнечную безветренную погоду человеку может быть комфортно без головного убора, а при плюс 10 градусах с сильным ветром и дождем — уже холодно», — объяснила Демьяновская.

По словам врача, температура от плюс 5 до плюс 10 градусов может служить примерным ориентиром. В такую погоду многим людям комфортнее выходить на улицу в легкой шапке, особенно если они планируют провести на свежем воздухе много времени.

«При температуре около нуля и ниже головной убор желательно носить, чтобы уменьшить потерю тепла и защитить голову от холода. Однако это не строгие медицинские границы. Важно учитывать собственные ощущения и время пребывания на улице», — отметила специалист.

При этом Демьяновская предупредила, что слишком теплая шапка также может доставлять дискомфорт, особенно во время активного движения. Поэтому выбирать головной убор следует не только по температуре воздуха, но и с учетом погоды и предстоящей активности.

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