Найти почти невозможно: сколько стоит редчайшая «золотая икра»

Икра стерляди-альбиноса является самой редкой в мире. Она стоит от 30 тыс. рублей за маленькую баночку, рассказал URA.RU первый в России икорный сомелье Александр Дмитриев.

По словам эксперта, у осетров иногда случаются генетические пигментные сбои. Тогда на свет появляется рыба-альбинос. Поэтому икра у нее не черная, а белая или светло-золотая, в чем и заключается ее уникальность. Если такой вид скрестится с обычной рыбой, то через поколение в семье тоже могут появиться альбиносы.

Но подобные рыбы рождаются крайне редко — примерно одна на 10 тысяч особей. По словам Дмитриева, в России есть НИИ, который занимается скрещиванием стерлядей-альбиносов.

«Золотую икру» практически невозможно купить в обычном магазине. Стоит она от 30 тыс. рублей за 100 граммов и выше.

В основном деликатес приобретают через специализированные онлайн-магазины или винные бутики премиум-класса и дистрибьюторы, работающие напрямую с осетровыми хозяйствами.

Из-за строгого государственного учета каждая легальная банка такой икры сопровождается необходимыми сертификатами и документами. Если икру стерляди-альбиноса продают по подозрительно низкой цене, то такой продукт может быть имитацией.

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