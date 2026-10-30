Россияне могут увеличить пенсию на 42,3%, отложив ее назначение на пять лет

Обращение за страховой пенсией на пять лет позже повышает ее размер за счет специальных коэффициентов. Такой расчет привел доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, сообщает Газета.ru .

При пятилетней отсрочке пенсионные коэффициенты учитывают с множителем 1,45, а фиксированную выплату — 1,36. Эти правила действуют для тех, кто обращается за назначением пенсии позже возникновения права на нее.

Балынин привел условный расчет для человека со 145 пенсионными коэффициентами. При назначении в ноябре 2026 года без отсрочки пенсия составила бы 32 314,89 рубля. При тех же исходных данных отсрочка на год увеличит сумму до 34 442,75 рубля, на три года — до 39 591,23 рубля, на пять — до 45 993,97 рубля. При отсрочке на семь лет выплата достигнет 54 694,36 рубля, на десять — 72 957,76 рубля.

«Конечное решение об использовании возможности увеличения страховой пенсии при более позднем обращении за ее назначением гражданин принимает абсолютно добровольно и самостоятельно», — подчеркнул Балынин.

В период отсрочки человек не получает эту пенсию. Поэтому рост ежемесячной суммы не означает немедленной выгоды: экономист посоветовал учитывать пропущенные выплаты, другие доходы и личные обстоятельства.

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