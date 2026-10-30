Аналитики оценили квартиру в новостройке Москвы почти в 66 зарплат

Средняя стоимость купленной квартиры в московской новостройке составила 65,9 месячной зарплаты, а в Казани — 90,2. Расчеты подготовили девелопер «Север» и компания «Этажи», сообщает Газета.ru .

Аналитики сопоставили цены приобретенных квартир в третьем квартале 2026 года со среднемесячными зарплатами за январь — июль по данным Росстата. В Москве средняя сумма сделки достигла 12,92 млн рублей при зарплате 196 094 рубля.

Самое низкое соотношение среди шести городов показал Санкт-Петербург — 58,4 зарплаты. Квартира там стоила в среднем 7,58 млн рублей, а зарплата составляла 129 832 рубля. В Тюмени показатель достиг 66,5, в Екатеринбурге — 68,6, в Новосибирске — 70,7. В Казани квартира за 8,92 млн рублей соответствовала 90,2 зарплаты по 98 932 рубля.

За год соотношение цены жилья и заработков улучшилось во всех изученных городах. Сильнее всего оно снизилось в Новосибирске — на 10,4% и Москве — на 9,2%.

Аналитики предупредили: показатель не отражает реальный срок накопления. Расчет предполагает, что покупатель откладывает всю среднюю зарплату без расходов на повседневные нужды. При этом она не равна доходу каждого покупателя, а на цену сделки влияют площадь и характеристики жилья.

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