Пенсионеры-северяне получили в среднем 21,7 тыс рублей на проезд к отдыху

За девять месяцев 2026 года 161 748 пенсионеров Крайнего Севера получили компенсацию дороги к месту отдыха и обратно. Средняя выплата составила 21,7 тыс. рублей, сообщает Газета.ru .

Право на компенсацию имеют неработающие получатели страховой пенсии по старости или инвалидности, живущие на Крайнем Севере и в приравненных местностях. Социальный фонд России возмещает расходы на проезд по России раз в два года, в те же сроки, что и пенсии.

Большинство получателей сначала оплачивают дорогу самостоятельно, а затем предъявляют проездные документы для возмещения расходов. Есть и вариант без предварительной покупки билетов.

«Соцфонд выдает пенсионерам специальные талоны, которые дают право на получение билетов на железнодорожный и авиационный транспорт у перевозчика», — пояснили в пресс-службе фонда.

Пенсионер сам выбирает маршрут к месту отдыха. Талон действует до конца календарного года. Если воспользоваться им не удалось, его можно аннулировать, сохранив право на льготу.

Фонд также компенсирует поездки автобусом, водным транспортом и личным автомобилем. Размер возмещения зависит от правил и ограничений для каждого вида транспорта.

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