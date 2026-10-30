Адвокат объяснил, как сообщить о домашнем насилии в полицию

Ключко посоветовал составить заявление дома, чтобы вспомнить детали и приложить доказательства. При угрозе безопасности нужно срочно звонить 112. По его словам, при вызове лучше не уточнять, что напал супруг или сожитель: это может ускорить приезд полиции.

Травмы нужно зафиксировать в травмпункте в день происшествия или на следующий, указав их криминальный характер.

«Запишите, по возможности, сам конфликт на видео или хотя бы на диктофон. Приобщите файл к заявлению. В таких делах основная сложность — доказать причинно-следственную связь между повреждениями и действиями нападавшего. Аудио- или видеофиксация сильно упростит работу правоохранителей», — объяснил Ключко.

Если наряд не зафиксировал обращение, на следующий день нужно подать письменное заявление в дежурную часть отдела по месту происшествия. Полученный талон-уведомление следует сохранить как доказательство обращения.

При отказе принять заявление его можно подать через канцелярию или отправить почтой с уведомлением о вручении. На бездействие полиции можно пожаловаться в прокуратуру или суд.

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