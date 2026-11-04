Профессор Лебединский обнищал и подрабатывает ведущим в «Мафии» в США

58-летний автор хита 1990-х «Я убью тебя, лодочник» певец Профессор Лебединский (Алексей Лебединский), переехавший в США, обнищал. Теперь он подрабатывает ведущим в настольной «Мафии» и продажей автографов, сообщает Mash .

Он сейчас готовится к небольшому концерту в США. Организаторы рассчитывают собрать 50 человек на выступление, но продали меньше 50% билетов. Чтобы заполнить зал, отправляют повторные уведомления тем, кто раньше интересовался певцом. Профессор Лебединский рассчитывает выручить за концерт около 9 тыс. долларов.

Так же он ведет игры в «Мафию». Участие в вечере с артистом стоит 50 долларов. Вместе с женой он продает фотографии с автографами в жанрах ню, природы и уличной съемки. Так он пытается заработать на хобби.

Живет певец в квартире площадью около 136 кв. м вместе с двумя другими людьми. По информации местного реестра, это жилье на него не оформлено. В 2024 году его супруга сдавала одну комнату, чтобы получить дополнительный доход.

После эмиграции в США в 2014 году Лебединский практически перестал выступать. Также в последние годы у мужчины появились приступы паники в толпе и среди незнакомцев. Игры в «Мафию» и возвращение на сцену помогают ему справляться со страхом общения.

В 2026 году он оформил инвалидность в США. Как пояснил певец, выплаты достигают почти 1 тыс. долларов, еще он получит медицинскую помощь и социальную поддержку.

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