Российское вино может подорожать на 40% из-за пошлин на европейские бутылки

Эксперт Исмаилов: пошлины на вино поднимут цены на российское на 15–40%

Если пошлины на вино из недружественных стран повысят до 200%, как это предлагает ассоциация виноградарей и виноделов России, отечественные производители могут получить возможность поднять цены вслед за сокращением европейского ассортимента. В течение года рост может составить от 5–10% до 15–40% на отдельные позиции, сообщили РИАМО эксперты.

Российское вино может подорожать на 15–40%: какие бутылки в зоне риска

Рост пошлин способен привести к удорожанию не только импортной, но и российской продукции. Такую оценку РИАМО дал кандидат юридических наук, доцент и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Исмаил Исмаилов.

По его словам, европейские вина в бюджетном и среднем сегменте могут практически исчезнуть с полок: пошлина в 200% сделает их импорт экономически невыгодным. В результате у российских производителей ослабнет конкуренция с относительно доступными зарубежными марками, которые сейчас служат ценовым ориентиром для рынка.

«Наибольший рост цен может затронуть среднеценовой сегмент — 700–1500 рублей за бутылку», — отмечает Исмаилов.

Именно в этой категории широко представлены европейские вина, которые покупатели выбирают как альтернативу более дорогой российской продукции. Если такие позиции исчезнут, отечественные бренды смогут расширить присутствие и пересмотреть цены.

По прогнозу эксперта, подорожание будет постепенным, но в течение года может составить 15–40% для отдельных позиций. На стоимость повлияют и другие факторы: удорожание логистики и упаковки, рост акцизов и высокая стоимость кредитования.

Исмаилов обращает внимание и на итальянские игристые вина, занимающие значительную долю рынка. При резком повышении пошлин поставщики могут отказаться от части ассортимента, а оставшиеся складские запасы — продавать дороже, позиционируя их как эксклюзивную продукцию.

Почему пошлина 200% может изменить ценники даже на российское вино

Главный риск для покупателей заключается в том, что цена отечественной продукции зависит не только от собственных затрат виноделов, но и от стоимости конкурирующих товаров.

Как объясняет Исмаилов, если недорогие европейские вина исчезнут из массовой розницы, российские производители и дистрибьюторы лишатся важного ценового ориентира. Это может создать условия для повышения цен, особенно у брендов, которые уже заняли устойчивые позиции на рынке.

При этом эксперт не ожидает, что рост будет полностью бесконтрольным. Часть освободившегося ассортимента могут занять вина из Чили, Аргентины, ЮАР и других стран, а также продукция из Грузии и Абхазии. Они станут новыми ориентирами для ценовой конкуренции.

По словам Исмаилова, в 2025 году поставки зарубежного вина сократились на 32%, а доля российских производителей достигла рекордных значений — почти 60% в сегменте тихих вин и около 70% — в игристых. Дополнительное сокращение европейского импорта может укрепить позиции отечественных марок.

Однако сам эксперт считает резкое повышение пошлин до 200% маловероятным и допускает более постепенное ужесточение тарифной политики.

Эксперты не согласны: российское вино подорожает или конкуренция сдержит цены?

Более умеренный прогноз дает кандидат экономических наук, доцент кафедры аудита и корпоративной отчетности Финансового университета при правительстве РФ Оксана Мощенко. По ее оценке, при ограничении импорта европейских вин российская продукция может подорожать на 5–10% в течение года.

Эксперт связывает возможное повышение с сокращением предложения и дополнительной налоговой нагрузкой. Например, бутылка стоимостью 600 рублей при росте цены на 5–10% обойдется покупателю в 630–660 рублей.

Мощенко также обращает внимание на ситуацию в отрасли. По данным Росалкогольтабакконтроля, за январь–сентябрь 2026 года производство виноградных вин сократилось на 8% до 24,63 млн декалитров, а игристых — на 5,6% до 11,54 млн декалитров. Розничные продажи виноградных вин за тот же период снизились на 2,7% до 40,6 млн декалитров.

Кроме того, в 2027 году предусмотрено повышение акциза на виноградные вина со 148 до 154 рублей за литр. По мнению Мощенко, это также может повлиять на конечную стоимость продукции.

При этом эксперт не ожидает значительного роста цен на весь ассортимент: торговым сетям придется учитывать покупательную способность населения, а производителям — сохранять объемы продаж.

Еще более оптимистичный сценарий предлагает президент ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер. Он считает, что повышение пошлин само по себе не приведет к удорожанию российских вин.

По мнению Леера, рынок достаточно диверсифицирован: освободившиеся полки могут занять отечественные бренды и продукция из дружественных стран. Появление новых поставщиков, полагает эксперт, способно усилить конкуренцию и даже привести к некоторому снижению цен.

Таким образом, оценки специалистов расходятся: от возможного подорожания отдельных марок на 15–40% до сценария, при котором конкуренция не позволит ценам заметно вырасти.

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