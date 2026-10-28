ТЦК мобилизовали слепого мужчину в Одессе

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Сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) мобилизовали мужчину в Одессе. Однако есть один нюанс — он совершенно слепой, сообщает «Политика страны» .

Информация об этом появилась в судебном реестре. Ему удалось добиться, чтобы Государственное бюро расследований зарегистрировало его заявление о незаконном удержании в ТЦК на протяжении пяти дней.

Мужчина рассказал, что его дважды исключали из воинского реестра. Причина — состояние здоровья — он полностью слепой.

Ранее в Херсонской области сотрудники ТЦК мобилизовали водителя катафалка непосредственно во время транспортировки умершего человека на погребение. Спецавтомобиль ритуальной службы принудительно остановили военкомы совместно с полицейскими.

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