В Наро-Фоминске участники клуба «Подвиг» обсудили хронику битвы за Москву

На заседании клуба показали документальный киножурнал 1941 года «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой». Фронтовая хроника позволила вспомнить события осени и зимы 1941 года и увидеть, в каких тяжелых условиях советские бойцы и командиры защищали подступы к столице.

После просмотра участники обсудили значение битвы за Москву и мужество людей, остановивших наступление немецко-фашистских войск. Встречи цикла «Эхо подвигов» помогают сохранять память о событиях Великой Отечественной войны и передавать ее следующим поколениям.

Следующее заседание клуба «Подвиг» состоится 3 ноября в 17:00 в малом зале ДК «Созвездие». Оно продолжит цикл «Эхо подвигов».

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.