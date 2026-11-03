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ВС РФ поразили логистический центр под Житомиром, где хранились военные грузы

Спецоперация

Российские войска поразили украинский логистический центр и морское судно, задействованное для доставки ВСУ грузов военного назначения, сообщает Минобороны РФ.

Удар пришелся по логистическому центру «Новая почта» в городе Бердичеве Житомирской области. На его территории хранились и распределялись военные грузы, прибывшие на Украину с запада и предназначенные для ВСУ.

В акватории Черного моря, в 24 км южнее Одессы, был поражен «сухогруз», который перевозил военные грузы и грузы двойного назначения.

Удары наносились по целям с помощью БПЛА.

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