ВС РФ поразили логистический центр под Житомиром, где хранились военные грузы

Удар пришелся по логистическому центру «Новая почта» в городе Бердичеве Житомирской области. На его территории хранились и распределялись военные грузы, прибывшие на Украину с запада и предназначенные для ВСУ.

В акватории Черного моря, в 24 км южнее Одессы, был поражен «сухогруз», который перевозил военные грузы и грузы двойного назначения.

Удары наносились по целям с помощью БПЛА.

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