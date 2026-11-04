Ликвидированы 8 беспилотников, летевших на столицу

Утром в среду уничтожены восемь дронов, которые летели на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков БПЛА.

Подробностей происшествий нет.

Также этой ночью Собянин заявил, что силы ПВО сбили пять беспилотников, летевших на мегаполис.

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