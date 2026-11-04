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Осадки и до +3 градусов ожидаются в День народного единства в Московском регионе

Общество

В Подмосковье и Москве в среду температура прогнозируется плюс 1 — плюс 3 градуса, местами пройдут небольшие осадки, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Будет облачно.

Скорость северо-западного ветра не превысит 11 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.

Предстоящей ночью термометры покажут минус 1 — плюс 1 градус, днем 5 ноября — от плюс 3 до плюс 5. Пройдут небольшие осадки.

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