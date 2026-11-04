На региональных дорогах в 11 округах Подмосковья восстановили ограждения

В ходе обследования региональной дорожной сети сотрудниками ГБУ МО «Мосавтодор» были выявлены неисправные тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения вдоль региональных автодорог в ряде округов, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалистами были оперативно приняты меры по восстановлению ограждений на 11 региональных дорогах Московской области в городской черте и вблизи малых населенных пунктов, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Так, работы провели: в Подольске на улице Симферопольской в микрорайоне Климовск, в Ступине на 91-м км Каширского шоссе и в селе Ситне-Щелканово на улице Московской, в Домодедово на 58-м км Каширского шоссе, в Солнечногорске на Пятницком шоссе у остановки «Родник», в Истре на улице 9-й Гвардейской Дивизии, в Долгопрудном на улице Московской и в Пушкинском в городе Ивантеевка на улице Дзержинского.

Кроме того, восстановили ограждения: в Балашихе в микрорайоне Салтыковка на Носовихинском шоссе и в микрорайоне Купавна на улице Крылова, в Люберцах на Комсомольском проспекте и в поселке городского типа Красково на улице Чехова, в Раменском на пересечении улиц Гурьева и Михалевича и в селе Михайловская Слобода на улице Шоссейной и в Королеве на улице М. К. Тихонравова и в микрорайоне Болшево на улице Станционной.

Работа дорожников по восстановлению ограждений — важный вклад в порядок и безопасность Подмосковья. Обследование дорожной сети проводится еженедельно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.