Оборонный завод в Луцке и электроподстанция под Тернополем поражены на Украине

Дневные маневры российской ударной беспилотной авиации помешали работе стратегических объектов военно-промышленного комплекса Украины. Также они нарушили морскую логистику поставок оружия, сообщает Минобороны РФ.

В Волынской области точечному налету подверглись мощности производственного предприятия «Кромберг энд Шуберт» в Луцке. Оно специализировалось на восстановлении и техобслуживании армейского автопарка украинских формирований.

В Тернопольской области в черте населенного пункта Колодное воздушный удар пришелся по электроподстанции. Она задействована для бесперебойного энергоснабжения оборонных заводов.

В 40 километрах южнее порта Одессы операторы беспилотников настигли и поразили сухогруз. Он вез партию грузов двойного и военного назначения.

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