Абашев: трое пострадали при утренней атаке БПЛА в Нижнекамском районе
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Утром 15 ноября в Нижнекамском районе Республики Татарстан произошла атака БПЛА, сообщил в МАКС министр здравоохранения Альмир Абашев. В результате пострадали три человека, им оказывают необходимую помощь.
Травмы у пострадавших оцениваются как ранения средней степени тяжести.
Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице.
По словам Абашева, сил и средств достаточно. Угрозы жизни пострадавших нет.
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