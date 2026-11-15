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Абашев: трое пострадали при утренней атаке БПЛА в Нижнекамском районе

Спецоперация

Фото - © Медиасток.рф

Утром 15 ноября в Нижнекамском районе Республики Татарстан произошла атака БПЛА, сообщил в МАКС министр здравоохранения Альмир Абашев. В результате пострадали три человека, им оказывают необходимую помощь.

Травмы у пострадавших оцениваются как ранения средней степени тяжести.

Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице.

По словам Абашева, сил и средств достаточно. Угрозы жизни пострадавших нет.

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