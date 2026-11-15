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Абашев: трое пострадали при утренней атаке БПЛА в Нижнекамском районе

Утром 15 ноября в Нижнекамском районе Республики Татарстан произошла атака БПЛА, сообщил в МАКС министр здравоохранения Альмир Абашев. В результате пострадали три человека, им оказывают необходимую помощь.