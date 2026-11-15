В Волгограде мужчина пригрозил захватить самолет со 150 людьми на борту

Неизвестный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пригрозил захватом пассажирского самолета со 150 людьми на борту перед вылетом из Волгограда в Москву. Из-за этого отправление рейса задержали на два часа, сообщает Telegram-канал « 112 ».

Происшествие случилось в волгоградском аэропорту на борту воздушного судна одной из российских авиакомпаний. Лайнер готовился отправиться в столичный аэропорт Шереметьево.

Нарушителем спокойствия оказался 42-летний уроженец Казахстана Алексей А. Он был в нетрезвом состоянии и заявил окружающим о готовящемся захвате самолета.

Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции оперативно задержали дебошира, в биографии которого уже есть судимости за кражу и угрозу убийством. После инцидента кинологи со служебной собакой тщательно осмотрели салон самолета и весь багаж, однако никаких взрывчатых веществ или опасных предметов не нашли.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.