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В Волгограде мужчина пригрозил захватить самолет со 150 людьми на борту

Транспорт

Неизвестный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пригрозил захватом пассажирского самолета со 150 людьми на борту перед вылетом из Волгограда в Москву. Из-за этого отправление рейса задержали на два часа, сообщает Telegram-канал «112».

Происшествие случилось в волгоградском аэропорту на борту воздушного судна одной из российских авиакомпаний. Лайнер готовился отправиться в столичный аэропорт Шереметьево. 

Нарушителем спокойствия оказался 42-летний уроженец Казахстана Алексей А. Он был в нетрезвом состоянии и заявил окружающим о готовящемся захвате самолета.

Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции оперативно задержали дебошира, в биографии которого уже есть судимости за кражу и угрозу убийством. После инцидента кинологи со служебной собакой тщательно осмотрели салон самолета и весь багаж, однако никаких взрывчатых веществ или опасных предметов не нашли. 

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