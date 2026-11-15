Sotheby’s призвали отменить продажу картины Ван Гога из-за сделки с фашистами

Наследники еврейской семьи Фишер обратились к аукционному дому Sotheby’s с требованием отменить продажу полотна Винсента ван Гога «Цветущие каштановые деревья». Его стоимость предварительно оценили в 180 млн долларов, сообщает РЕН ТВ .

Знаменитый пейзаж был написан мастером в 1890 году в окрестностях французской столицы после двух лет пребывания на юге страны. Картина является самой дорогой работой художника, когда-либо выставлявшейся на публичные торги.

Представители рода книгоиздателя Самуэля Фишера заявляют, что в 1936 году их предкам пришлось расстаться с шедевром из-за давления со стороны нацистских властей.

По словам представляющего интересы семьи юриста Гуннара Шнабеля, еще в начале 1930-х годов картину передали арт-дилеру Вальтеру Фейльхеднфельдту. Затем она была перепродана в Нидерландах. Адвокат подчеркнул, что сделка заключалась в условиях принуждения, а вынужденный отъезд владельцев из Германии сопровождался уплатой, как это тогда называлось, «особых налогов рейха».

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