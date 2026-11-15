Виктория Зуева, заместитель руководителя местного отделения «Молодой гвардии», рассказала, что в квизе состязались четыре команды — примерно по десять человек в каждой. Всего собралось порядка 40–50 участников. Они отвечали на вопросы об истории города и создании организации, о культуре страны, а также угадывали фильмы — и современные, и классические.

Виктория пояснила, что формат выбрали развлекательный, чтобы ребята не просто посидели за столом, а провели время в дружеской атмосфере и смогли задать вопросы почетному гостю — депутату горсовета Антону Орешкову. Игра длилась примерно час, а вопросы заранее подбирали так, чтобы они были интересными и полезными.

Главным призом, по словам Зуевой, стал почет среди активистов. Кроме того, все участники получили грамоты за подписью руководителя местного отделения, памятные значки и магнитики. Руководитель также отметила, что сегодня в отделении состоит больше полутора тысяч человек.

Антон Орешков, депутат горсовета напомнил, что «Молодая гвардия Единой России» — молодежная организация правящей партии, основанная 16 ноября 2005 года. Главная цель организации — приобщить молодежь к общественной и политической жизни: помочь ребятам быть неравнодушными к тому, что происходит вокруг, стать ближе к власти и влиять на принимаемые решения. Для этого, подчеркнул депутат, нужно лишь захотеть и не оставаться в стороне. Он пожелал участникам хорошо учиться, заниматься спортом и больше общаться вживую, а не в онлайне, и заверил, что организация всегда готова их поддержать.

По итогам встречи депутат наградил волонтеров Дарью Соловьеву и Андрея Пучкова благодарностями за помощь в проведении выборов депутатов Госдумы и Московской областной думы. Иван Хонякин получил благодарственное письмо за активное участие в работе регионального отделения «Молодой гвардии».

Организаторы уверены: такие встречи в молодежном центре будут проходить и дальше — квиз оказался отличным способом объединять молодежь.

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