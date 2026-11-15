Для некоторых семей размер маткапитала с 1 февраля составит более 1 млн

С 1 февраля 2027 года размер материнского капитала за рождение второго ребенка впервые за историю программы преодолеет планку в 1 млн рублей и достигнет 1 млн 28 тыс. 743,71 рубля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонору Кавшар.

Парламентарий уточнила, что в начале 2027 года запланирована индексация более 40 видов социальных пособий на 6,8%. Сертификат маткапитала на первого ребенка вырастет на 49,5 тыс. рублей по сравнению с показателями 2026 года и составит 778 тыс. 488,59 рубля. Сейчас за одного ребенка семьям полагается около 729 тыс. рублей. Доплата за второго равна 234 тыс. рублей. При отсутствии ранее оформленной выплаты общая сумма на второго ребенка достигает 963 тыс. рублей.

По оценкам парламентария, в 2027 году этой мерой господдержки воспользуются порядка 1,9 млн семей. Необходимое финансирование уже предусмотрено в проектах федерального бюджета и бюджета Соцфонда. Их Госдума скоро рассмотрит во втором чтении.

Направить сертификат по-прежнему можно на улучшение жилищных условий и ипотеку, обучение детей, накопительную пенсию матери, адаптацию детей с инвалидностью. Также маткапитал можно использовать для получения ежемесячных выплат до трех лет при доходе ниже двух региональных прожиточных минимумов.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.