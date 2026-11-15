Попытки осветлить зубы в домашних условиях с помощью аптечной перекиси водорода, пищевой соды, лимонного сока или активированного угля грозят химическим ожогом слизистой, гиперчувствительностью и разрушением эмали. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на заявление стоматолога-терапевта, пародонтолога Павла Лысенкова.

Врач отметил, что в народных методах невозможно контролировать дозировку и длительность контакта агрессивных веществ с поверхностью зубов. Кислоты и абразивные составы создают лишь временный визуальный эффект за счет разрушения верхнего защитного слоя. Из-за этого впоследствии начинает просвечивать желтый дентин и улыбка приобретает еще более темный оттенок.

По словам Лысенкова, безопаснее всего использовать индивидуальные капы и гель с подобранной концентрацией после предварительного осмотра полости рта. Сертифицированные полоски нужно применять строго по инструкции.

Кроме того, процедура осветления не действует на пломбы, коронки и виниры. Изменение оттенка одного зуба или появление пятен может указывать на травму, гибель пульпы или кариес, требующие срочного лечения.

Лысенков добавил, что для поддержания чистоты достаточно ежедневной гигиены с нитью и ершиками. При этом попытки самостоятельно счищать зубной камень металлическими предметами или заказывать несертифицированные составы приводят к тяжелым осложнениям.

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