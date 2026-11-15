Что можно и нельзя делать 15 ноября на Акиндина и Пигасия: приметы и обычаи

15 ноября православные вспоминают мучеников Акиндина, Пигасия и 7 тысяч христиан, принявших смерть за веру в 4 столетии. В народном календаре эта дата закреплена как день Акиндина и Пигасия.

Для крестьян наступление даты знаменовало ощутимое сокращение светлого времени суток и переход к вечернему рукоделию при свете лучин или свечей. Одновременно в деревнях активно топили овины для просушивания собранного зерна.

Деревенские дети собиралась у теплого огня, чтобы испечь картофель и послушать истории о невидимых хранителях хозяйственных строений — овиннике, гуменнике и рижнике.

В народе верили, что эти духи способны принимать облик человека. Они не создавали препятствий работе, если предварительно попросить у них позволения растопить печь.

Нарушение этого негласного правила грозило разорением. Считалось, что оскорбленный овинник способен перебросить пламя на снопы и спалить запасы хлеба. Крестьянки в эту пору мяли лен, подготавливая сырье к прядению или вывозу на ярмарку.

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