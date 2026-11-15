На МКАД автомобиль на полной скорости протаранил сломавшуюся в левом ряду машину

Автомобиль на высокой скорости врезался в остановившуюся в левой полосе легковушку на внешней стороне 27 километра МКАД. Момент столкновения зафиксировали дорожные камеры, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

На опубликованных кадрах видно, что авария произошла 14 ноября около 22:18. Белое авто остановилось в левом ряду МКАД со включенной аварийной сигнализацией.

Спустя несколько секунд в заднюю часть стоящей иномарки на полном ходу влетел движущийся в том же ряду автомобиль. После этого две машины развернуло поперек проезжей части и отбросило к отбойнику.

В ведомстве уточнили, что к настоящему моменту последствия аварии полностью устранены. Проезд по кольцевой автодороге свободен.

В Дептрансе вновь призвали водителей не останавливаться в полосах движения на скоростных трассах. При поломке им посоветовали постараться максимально оперативно смещаться к правой обочине, либо съехать в более безопасную зону.

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