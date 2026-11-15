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Движение перекрыто: москвич потерял управление и въехал в ограждение на СВХ

Автомобилист потерял управление, выехал за пределы проезжей части и протаранил дорожное ограждение на дублере Северо-Восточной хорды возле дома 74 по проезду Черепановых в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта.

К месту аварии прибыли городские экстренные службы. Им предстоит установить точные причины случившегося и проверить наличие пострадавших.

В связи с происшествием полностью закрыт проезд со стороны 3-го Нижнелихоборского проезда на съезд Московского скоростного диаметра по направлению в область. Водителям рекомендуют заранее выбирать альтернативные пути объезда.

Ранее на внешней стороне 27 километра МКАД произошло ДТП. Водитель легковушки остановился в крайнем левом ряду со включенной аварийной сигнализацией. Спустя считанные секунды в стоящую машину на высокой скорости врезался попутный автомобиль. От удара транспортные средства развернуло и отбросило к отбойнику.

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