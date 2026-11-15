На территории Московской области инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору проводит контроль работ по содержанию дворовых, общественных и придомовых территорий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, в период с 9 по 13 ноября прошли работы по приведению территорий в соответствие в следующих муниципалитетах.

К примеру, в Ленинском выполнен ремонт ограждения вблизи дома № 25 по Южной улице в Дрожжино. В Котельниках проведена очистка и мойка фонарных столбов, вблизи дома № 16 в Новых Котельниках. В Реутове закончен ремонт входной группы дома № 6 по улице Парковая. В Луховицах произведен ремонт игровых элементов на детских площадках у домов № 27 и № 31 на улице Пионерская.

В Серебряных Прудах установлены фонари уличного освещения в селе Узуново мкр. Школьный. В Зарайске выполнили работы по сварке на контейнерной площадке по улице Полевая вблизи дома № 20. В Кашире проведена замена оконного блока в местах общего пользования подъезда дома № 28 на улице Пролетарская. В Домодедово выполнены работы по установке номерных указателей на подъездах дома № 15К1 в микрорайоне Южный по улице Курыжова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.