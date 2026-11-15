Зажировка у Зары: дальневосточная кошка набирает к зиме до 50% бонусного веса

К зиме дальневосточная кошка Зара прибавляет до 50% бонусного веса. В рубрике «Друзья Тимоши по зажировке, или толстеем вместе» Московский зоопарк рассказал, как животному в этом помогают зоологи.

Зоологи героически прячут изрядную часть ее рациона в самых неожиданных местах, чтобы порадовать пятнистую красавицу.

Тайники разложены по лесенкам, под игрушками, среди листвы и даже на высоких веточках. Благодаря этому у Зары есть все возможности по-разному вытянуться — и заодно показать еще одно преимущество перед Тимошей.

Дело в окрасе: если у манула пятнышки расположены в основном на голове, то у дальневосточной кошки они рассыпаны буквально повсюду — она выглядит как небольшой серый леопард.

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