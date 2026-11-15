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Повреждены дом, промзона, отключена горячая вода в Нижнекамске из-за атаки БПЛА

Нижнекамск Республики Татарстан ранним утром подвергся массированной и продолжительной атаке беспилотников. В результате нее пострадали люди, а также получили повреждения многоквартирный жилой дом и объекты промышленной зоны, сообщает глава Нижнекамского района, мэр города Радмир Беляев в своем Telegram-канале .

Он отметил, что смертей удалось избежать благодаря своевременной и слаженной эвакуации работников предприятий.

Жильцов пострадавшей многоэтажки также оперативно вывели на улицу. Всем раненым медики оказывают необходимую помощь.

На местах падения обломков задействованы оперативные и экстренные службы. Они ликвидируют последствия налета.

Ради безопасности теплоснабжения местная компания временно приостановила подачу горячей воды в городе до 20:00. Обо всех изменениях обстановки регулярно докладывают раису Татарстана Рустаму Минниханову.

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