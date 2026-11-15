После избиения мужчины в Зеленограде в полицию доставили 9 человек

В Зеленограде в территориальный отдел МВД доставили 9 человек — 6 из них подростки. Причиной стали взрывы пиротехники на детской площадке и избиение мужчины, сообщает ТАСС .

«Для выяснения обстоятельств произошедшего в территориальный отдел МВД России доставлены 9 человек, в том числе 6 несовершеннолетних», — привели в пресс-службе.

Как уточнили в главке, около 21:20 мск 14 ноября в полицию поступило несколько обращений от граждан: люди сообщали о звуках, похожих на выстрелы, а также о том, что группа молодых людей избивает мужчину возле жилого дома в корпусе 902 Зеленограда.

Прибывшие на место сотрудники предварительно выяснили, что на детской площадке между корпусами 902 и 903 молодые люди использовали пиротехнические изделия. По предварительным данным, эти же участники группы избили мужчину.

К приезду наряда пострадавший уже покинул место происшествия, а заявлений от него в полицию не поступало. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства случившегося и другие участники конфликта. По ее итогам будет принято решение в установленном законом порядке.

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