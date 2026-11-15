Нагиев открыл новый курс по актерству с DJ-сетом на выпускном за 550 тыс руб

Актер Дмитрий Нагиев перед новогодними праздниками решил монетизировать свои курсы актерского мастерства с помощью вечеринки, на которой они вместе с сыном Кириллом встанут за диджейский пульт. При этом стоимость участия в программе достигла 550 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал Mash .

Интенсив будет идти 3 дня. Его назовут Next Level или «Импровизация». Обучение запланировано на период с 25 по 27 января.

В финальный день слушателям обещают закрытую вечеринку с музыкальным сетом от звездного дуэта. При этом организаторы принимают оплату за обучение без каких-либо гарантий того, что выпускной вечер действительно состоится.

Ценник на программу вырос в два раза по сравнению с прежними 270 тыс. рублей за аналогичный срок обучения.

Участникам обещают избавление от тревожности и нерешительности, развитие скорости реакции, а также необычные упражнения, включающие, предположительно, практику на раздевание. Набор ограничен 20 местами, однако реализация билетов идет медленно даже среди прежних выпускников.

Ранее артисту уже приходилось урезать прайс на дубайские тренинги почти на 30% из-за нехватки клиентов, но тогда на одно из занятий длительностью день пришли всего два слушателя.

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