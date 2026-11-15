Дать «пять» краеведу: в Домодедове появилась новая городская примета

У входа в Историко-художественный музей появился новый любимец публики — бронзовый «Дед Краевед». Старик хитро щурится на солнце, пока горожане выстраиваются в очередь, чтобы потереть ему нос и дать «пять». Скульптура стала первым экспонатом будущей галереи под открытым небом «Деды Домодеды».

Как рассказала автор идеи Татьяна Краснослободцева (творческий псевдоним — сказительница Тата), у каждого «Деда» будет свой характер и свои ритуалы. «Деду Краеведу» для легкой дороги нужно потереть самолетик в руке, а для общей удачи — дать пять. Автор сознательно ушла от пафоса, создав фигуру, с которой хочется сфотографироваться без натянутых улыбок.

Воплотила образ в металле скульптор из Домодедова Наталья Сысенко, потратив на работу больше года. Инициативу поддержали меценат Александр Сафиулин и полковник Сергей Аксенов.

Организаторы подчеркивают, что это не разовая акция. В планах — создание инклюзивных туристических маршрутов и обучение новых экскурсоводов. Цель серии скульптур — превратить Домодедово из транзитного узла в точку притяжения, где история становится осязаемой.

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