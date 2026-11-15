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Слюсарь: на Дону от удара ВСУ погиб один человек, пятеро ранены

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем канале в МАКС дополнил ранее опубликованную информацию о последствиях атаки. Утром 15 ноября еще один мужчина получил ранение в селе Троицкое Неклиновского района — на территорию производственного цеха упали обломки БПЛА.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

«Выражаю поддержку и желаю скорейшего выздоровления», — написал Слюсарь.

По словам губернатора, всего за ночь и утро в результате вражеской атаки один человек погиб, а пятеро получили ранения.

В Таганроге обломки БПЛА повредили крышу, фасад и остекление частного дома. Пострадавших там нет.

Из-за атаки противника приостановлено движение поездов на железной дороге, а проезд автомобилей на участке Р-280 перекрыт. На местах происшествий работают специальные службы.

Слюсарь также напомнил, что на Дону по-прежнему действует запрет на фото- и видеосъемку беспилотных атак и на размещение такой информации в интернете.

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