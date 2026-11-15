Запах гари и жалобы на слежку: на трассе в Хакасии загадочно исчез водитель авто

В Республике Хакасии шесть дней разыскивают 52-летнего Евгения, который загадочно исчез на трассе. Он оставил возле автомобиля лишь собственные тапочки, сообщает Telegram-канал Baza .

По словам матери пропавшего Галины, утром 9 ноября сын пожаловался ей на резкий запах гари в салоне. Он также испытывал сильную головную боль после ночевки в автомобиле.

Спустя некоторое время мужчина позвонил жене и заявил, что за ним якобы ведут слежку неизвестные люди.

Близкие уговорили Евгения обратиться за помощью и смогли отследить его местоположение. Но к моменту прибытия полицейских и бригады скорой помощи водителя на месте уже не было.

Позднее его машину с открытыми дверьми и окнами нашли на 744-м километре Амурской магистрали. При этом внутри салона остались лежать документы и наличные деньги. К поискам с привлечением беспилотников присоединились волонтеры.

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