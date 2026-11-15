Камин и много водки: экс-премьер Британии пожаловался на гостеприимство Лаврова

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон пожаловался на прием со стороны министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время визита в Москву в 2017 году. Он назвав эту встречу настоящей пыткой, сообщает РИА Новости .

В беседе с ведущим программы Tres Respuestas политик утверждает, что тогда стремился наладить диалог с российской стороной. Однако переговоры завершились провалом.

По словам бывшего премьера, Лавров усадил гостя прямо перед пылающим камином и якобы вынудил выпить внушительное количество водки. Из-за этого происходящее напомнило Джонсону «наказания в закрытых учебных заведениях викторианской эпохи».

Характерно, что эпизод девятилетней давности оставил у британского политика настолько болезненный след, что он публично вспоминает о нем уже во второй раз. Прежде аналогичные претензии к русскому гостеприимству экс-премьер подробно изложил на страницах своих мемуаров.

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