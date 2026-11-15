Пир в Большом зале: HBO показала первый отрывок сериала «Гарри Поттер»

Кинокомпания HBO обнародовала на YouTube первый отрывок из нового сериала «Гарри Поттер». Премьера первого сезона экранизации книги «Гарри Поттер и философский камень» назначена на 25 декабря, канун католического Рождества.

В первых кадрах виден праздничный пир в Большом зале Хогвартса. За длинными столами после распределения по факультетам небольшими группами расположились ученики, среди которых главные герои Гарри, Рон и Гермиона. Ученики скандируют «Дамблдор», обращаясь к директору.

Затем Альбус Дамблдор, которого играет Джон Литгоу, щелкает пальцами — и на столах появляются блюда.

За преподавательским столом он беседует с профессором Макгонагалл в исполнении Джанет МакТи.

Сериал создает Warner Bros., подразделением которой является HBO. В основу легли все семь книг Джоан Роулинг: «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и тайная комната», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Гарри Поттер и Кубок огня», «Гарри Поттер и орден Феникса», «Гарри Поттер и принц-полукровка» и «Гарри Поттер и дары смерти».

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