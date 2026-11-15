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В Таганроге ввели режим ЧС после атаки БПЛА ВСУ и оценивают ущерб для домов

Власти Таганрога Ростовской области приняли решение ввести локальный режим чрезвычайной ситуации с 09:00 после ночной атаки беспилотников на город. Об этом сообщает глава администрации Светлана Камбулова в своем канале в МАКС .

По итогам внеочередного заседания комиссии по ЧС Камбулова уточнила, что специальная рабочая группа уже начала поквартирный и подомовой обход поврежденных домов для фиксации ущерба. На трансформаторной подстанции пожарные полностью ликвидировали открытое горение.

По ее словам, угроза распространения огня снята. Специалисты ведут проливку конструкций во избежание повторного воспламенения.

Ночью Ростовская область подверглась массированному налету дронов ВСУ. Средства ПВО сбили около 50 БПЛА над Таганрогом, Ростовом-на-Дону и 7 районами области. Однако в результате удара погиб главный инженер таганрогской электроподстанции и пострадали 4 человека, сообщал губернатор Юрий Слюсарь.

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