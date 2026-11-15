Народный артист России, певец Александр Буйнов оказался включен в базу данных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сведения, опубликованные на профильном портале соседней страны.

Составители реестра вменяют Буйнову последовательную поддержку курса российского руководства и действий Москвы в конфликте с Украиной.

В обосновании также подчеркивается, что музыкант регулярно выступает на патриотических мероприятиях в поддержку военнослужащих РФ. В беседах с журналистами неоднократно заявлял о безусловном одобрении специальной военной операции.

С начала 2022 года в черный список ресурса под названием War&Sanctions внесены данные более чем о 450 представителях культуры, спорта и общественной сферы. Их украинская военная разведка обвиняет в причастности к российской пропаганде.

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