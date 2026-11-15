USD
Доллар США
82,15
-1.00 %
EUR
Евро
91,03
-1.41 %
CNY
Китайский Юань
12,31
-0.69 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,37
-1.00 %

Силы ПВО уничтожили еще 19 дронов, летевших на Москву

Спецоперация

Средства противовоздушной обороны сбили 19 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака еще 19 БПЛА, летевших на Москву», — сообщил он.

На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.