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Силы ПВО уничтожили еще 19 дронов, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны сбили 19 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака еще 19 БПЛА, летевших на Москву», — сообщил он.

На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

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