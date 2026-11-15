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Еще 10 беспилотников, летящих на Москву, удалось успешно сбить

Спецоперация

Фото - © РИА Новости

Силы противовоздушной обороны Минобороны уничтожили еще десять беспилотников, которые летели в сторону Москвы, об этом в своем канале в МАКС сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

UPD: Количество сбитых БПЛА на подлете к Москве достигло 25.

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