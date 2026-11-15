В мероприятии приняли участие руководство подмосковного главка Росгвардии, представители администрации городского округа Солнечногорск, председатель региональной общественной организации ветеранов войск правопорядка по Московской области полковник милиции в отставке Иван Панков и личный состав отряда.

С приветственным словом к офицерам обратился начальник Главного управления Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Сергей Новичков. Он поздравил спецназовцев с профессиональным праздником, подчеркнув, что за два года подразделение прошло важный этап становления и сейчас можно с уверенностью сказать, что в структуру Главного управления входит отряд, которому можно поручить выполнение самых сложных служебно-боевых задач и быть уверенными, что они будут выполнены в полном объеме.

В рамках торжественной части за образцовое выполнение служебных обязанностей сотрудники спецподразделения были отмечены благодарностями, медалями и ценными подарками. Ряду сотрудников вручены погоны с очередными специальными званиями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.