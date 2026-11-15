Beget: DDoS-атака не мешает восстановлению инфраструктуры

Восстановление инфраструктуры облачного провайдера Beget после недавнего инцидента продолжается параллельно с отражением DDoS-атаки высокой интенсивности. На уже восстановленные сервисы и ресурсы клиентов, размещенные на ее серверах, атака не влияет, об этом говорится в официальном Telegram-канале компании .

В Beget отмечают, что подобные угрозы — часть повседневной работы крупного хостинг-провайдера: технологий и опыта для их отражения у компании достаточно, и даже при нынешней интенсивности команда справляется с нагрузкой и держит ситуацию под контролем.

Из резервных копий уже возвращены к работе более 215 тысяч сайтов. Восстановление виртуального хостинга близится к завершению, работа над оставшимися ресурсами продолжается. Постепенно возвращается и функциональность панели управления — для клиентов виртуального хостинга снова доступны разделы Crontab и Backup.

На фоне сообщений в СМИ о DDoS-атаке в компании просят ориентироваться на официальные каналы Beget. Устранение последствий инцидента, восстановление недоступных ресурсов и возвращение привычных функций сервисов продолжается — компания поблагодарила пользователей за поддержку.

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