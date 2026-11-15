Хакеры начали масштабную DDoS-атаку мощностью до 850 Гбит/с на провайдер Beget

Инфраструктура облачного провайдера Beget оказалась под ударом масштабной DDoS-атаки. Ее мощность достигает 850 Гбит/с, сообщает пресс-служба компании в своем официальном Telegram-канале .

Отмечается, что злоумышленники поочередно сканируют подсети хостера с целью вывести сервисы из строя и сорвать работы по ликвидации последствий недавнего инцидента. Однако специалисты организации продолжают сдерживать натиск.

Из-за высокой нагрузки и перебора сетевых диапазонов у части клиентов наблюдались кратковременные трудности при обращении к ряду платформ, включая Ozon, Wildberries и Сбербанк. Над устранением проблем работают инженеры.

Чтобы минимизировать риски, провайдер установил лимит на SSH-запросы с зарубежных IP-адресов — не более 5 попыток авторизации в секунду с одного узла.

6 ноября пресс-служба Beget рассказала о ходе восстановления систем после кибератаки, уточнив, что базовые мощности уже запущены. Однако облачная платформа была полностью уничтожена и выстраивается с нуля.

Тогда в компании подчеркнули, что в строй вернулись свыше 60% серверов хостинга. Восстановление сильно поврежденных машин и файловых бэкапов VPS, которые удастся спасти лишь половине клиентов. Компания сотрудничала с правоохранительными органами и профильными ведомствами в сфере информационной безопасности.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.