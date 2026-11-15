В Щелкове обновили остановки на региональной дороге

Специалисты ГБУ МО «Мосавтодор» обновили павильоны и посадочные площадки на остановках региональной дороги «Осеево-Никифорово-Медвежьи Озера» в городском округе Щелково. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Восемь новых павильонов появились между деревнями Большие Жеребцы и Никифорово, чтобы дорога местных жителей была комфортнее к их домам и инфраструктуре Щелковского округа: школам, детским садам, колледжу, церквям, физкультурно-спортивному клубу Медвежьи Озера, амбулаториям и железнодорожной станции Осеевская. А еще удобнее стало добираться до городского округа Лосино-Петровский и до станции метро Щелковская.

Данные остановки относятся к типу «межгород» — они выполнены из перфорированной металлической панели и металлического каркаса и устраиваются вне городской черты.

Для обеспечения безопасности пассажиров и комфортных условий ожидания общественного транспорта, а также для поддержания порядка на остановках установили скамейки и урны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.