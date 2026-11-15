В Северной Македонии хотят ввести ЧС из-за терроризирующей город тысячи коров

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Город Крива-Паланка в Северной Македонии оказался во власти более тысячи безнадзорных коров. Они оккупировали территорию, истребляя сельхозугодья и подвергая опасности местных жителей, сообщает Telegram-канал Mash .

История началась четыре года назад. Одна из фермерских семей приобрела 400 голов крупного рогатого скота.

Однако за прошедшие годы популяция коров практически удвоилась. Администрация не озаботилась регулированием ее численности.

Теперь неуправляемая масса животных свободно гуляет по дорогам, вытаптывает земельные участки и пугает пешеходов. Также коровы регулярно становятся причиной дорожно-транспортных происшествий.

Масштаб бедствия заставил муниципальное руководство задуматься о крайних мерах. Мэр населенного пункта Сашко Митовски констатировал, что вернуть ситуацию под контроль и очистить улицы от скота получится исключительно путем введения 30-дневного режима чрезвычайного положения.

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